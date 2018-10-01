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Бизнес
01.10.2018 09:30
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Усманов считает, что в России остался всего один олигарх. И это не он

Один из богатейших предпринимателей России, совладелец USM Holdings Алишер Усманов заявил, что в стране остался всего один олигарх. Об этом он рассказал накануне в эфире телеканала «Россия 1».

Усманов подчеркнул, что самого себя к олигархам не относит, но раскрывать интригу и называть имя «последнего» не стал.

 «Я слово «олигарх» вообще терпеть не могу. Потому что в нем есть какое-то ущербное для мужчины звание. Это то же самое, что сказать — «фаворит королевы». В данном случае олигарх — это человек, который все взял, не заплатив. Я к ним никогда в жизни не относился», — сказал Усманов.

Бизнесмен отметил, что основным критерием понятия олигарх считает факт получения бизнеса от власти. «Считаю, остался у нас один пассажир в этом вагоне, он уже пустой, а он один сам сидит — до сих пор катится... Он олигарх. И он про себя это знает. Он все потерял, кроме одной компании, вот поэтому он в ней и остается. А больше олигархов нет», — заявил Усманов.

Усманов находится на десятой строчке богатейших предпринимателей России по данным Forbes, который оценивает его состояние в 12,5 млрд долларов США.

Справка:

В 2000-х годах Усманов стал владельцем долей в венчурном фонде DST, Mail.ru, основал горно-металлургический холдинг «Металлоинвест» и компанию USM Holdings, объединяющую активы бизнесмена, в том числе долю в «МегаФоне».

Усманов был включен минфином США январе 2018 года в «кремлевский доклад», в котором были перечислены близкие к окружению Владимира Путина российские «олигархи». Фигуранты этого списка являются потенциальными целями для санкций.

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