Неизвестный порезал прохожую в Удельном парке средь бела дня. Ничего ценного он не взял

В петербургском парке средь бела дня неизвестный напал с ножом на пенсионерку. Молодой человек нанес женщине хаотичные удары по телу, после чего скрылся.

Как стало известно «Фонтанке», 66-летняя петербурженка стала жертвой нападения в Удельном парке. В воскресенье, 30 сентября, около двух часов дня женщина мирно прогуливалась по парковым аллеям, когда на нее напал неизвестный молодой человек. На вид нападавшему было не больше 20 лет, он нанес пенсионерке несколько ударов ножом.

В итоге пострадавшая получила повреждения средней степени тяжести: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, гематому и контузию глазного яблока, резаные раны кисти, спины и шеи. Примечательно, что нападавший у женщины ничего не украл.

Как «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД, полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание нападавшего.