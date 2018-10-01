Минпромторг предложил ответить на санкции ночной продажей пива в алюминиевых банках

Продавать пиво и медовуху в алюминиевых банках по ночам предлагает разрешить Минпромторг в качестве ответной меры на санкции США. Также обсуждается отмена запрета на торговлю такой продукцией в киосках и ларьках, пишет 1 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект ведомства.

Эти меры, как указывает издание, по мнению Минпромторга необходимы для поддержки производителей алюминия, которые попали под санкции и столкнулись с сокращением спроса.

Против выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), где заявили об ущемлении интересов производителей других видов упаковки.

Запрет на продажу пива по ночам действует в России с 2013 года. Также нельзя торговать им в киосках и ларьках.

Единственный производитель алюминия в России — компания «Русал» Олега Дерипаски. Бизнесмен был внесен в санкционный список США 6 апреля 2018 года. Под ограничительные меры попали и связанные с ним компании. Компании Дерипаски получат государственные льготы при госзакупках сроком на год.