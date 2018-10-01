«Маски с акцентом» обнесли «Связной», угрожая продавцу пистолетом

На салон сотовой связи «Связной» в Петербурге вновь совершено разбойное нападение. На сей раз преступников соблазнила точка на Гражданке.

Как стало известно «Фонтанке», налет произошел вечером 30 сентября на Светлановском проспекте, 66. В 19.15 двое неизвестных в масках вошли в «Связной», показали 22-летнему продавцу пистолет и потребовали деньги. Консультант не стал рисковать своей жизнью и препираться, поэтому отдал выручку, которая лежала в сейфе. В итоге разбойники унесли с собой 230 тысяч рублей, прихватив заодно и шесть смартфонов.

Преступники попали на записи с камер видеонаблюдения. Оба они ничем не примечательны – рост средний или чуть выше среднего, телосложение плотное. Одеты были не то в куртки, не то в свитера зеленого цвета. У обоих на головах были балаклавы. Как объяснил молодой продавец, оба налетчика говорили с кавказским акцентом.

Напомним, на прошлой неделе налет был совершен на «Связной» в Московском районе Петербурга. Интересно, что преступник облачился для дела в оранжевый сигнальный жилет. Унес он, к слову, также 230 тысяч рублей.