По Крымскому мосту открыли движение грузовиков

По Крымскому мосту в ночь на 1 октября началось грузовое движение, сообщает портал «Керчь.Инфо».

Опубликовано видео с колонной из нескольких десятков фур, которые следуют в направлении полуострова.

Строительство самого длинного в Европе транспортного перехода через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Его вела одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж», принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Стоимость заключённого контракта составила 222,5 миллиарда рублей, а с учётом затрат заказчика – почти 228 миллиардов рублей. Стоимость строительства автомобильной части моста через Керченский пролив, согласно акту приёмки, составила 96,9 миллиарда рублей. По условиям контракта, автомобильное движение по мосту должны были открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019 года. Однако после визита на стройплощадку президента России Владимира Путина было принято решение запустить автомобильную часть моста досрочно. Открыл мост лично глава государства, проехав по 19-километровому сооружению за рулём «КамАЗа» 15 мая.