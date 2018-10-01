Связанный с Ролдугиным фонд получит более 6 миллиардов рублей на поиск вундеркиндов в российских регионах

Фонд «Талант и успех», среди учредителей которого музыкант Сергей Ролдугин, за три года получит более 6,3 млрд руб. из бюджета. В рамках нацпроекта «Образование» фонду предстоит создать центры выявления вундеркиндов в 35 регионах, пишет 1 октября РБК.

Общие субсидии федерального бюджета фонду «Талант и успех» в 2019 году планируются на уровне 2,09 млрд руб., в 2020 и 2021 годах — по 2,13 млрд руб., то есть всего 6,35 млрд руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2019–2021 годы.

В 2018 году субсидии правительства были на уровне 1,99 млрд, в 2017-м — 1,21 млрд, в 2016 году — 1,31 млрд, в 2015-м — 0,58 млрд руб., следует из реестра субсидий федерального бюджета.

В 2015–2018 годах субсидии выделялись по линии Минспорта, Минкультуры и Минобразования. В новом проекте бюджета на 2019–2021 годы деньги фонду выделят Минпросвещения и Минкультуры​.

Образовательный фонд «Талант и успех» в 2014 году учредил по инициативе президента России Владимира Путина образовательный центр «Сириус» в Сочи. Заявленная цель «Сириуса» — поддержка и дополнительное обучение одаренных детей, проявивших способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и т.п. Ежемесячно в «Сириус» на стажировку приезжают 800 детей из всех регионов России в сопровождении более 100 преподавателей и тренеров.

В национальном проекте «Образование» указано, что до 2021 года, с учетом опыта фонда «Талант и успех», в 35 регионах должны быть созданы центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с ежегодным охватом 24,5 тыс. человек.

Согласно отчетам в Минюст, в 2015 году при своем открытии фонд израсходовал 9,76 млрд руб. (почти вся сумма — негосударственные расходы). Траты в фонде объясняли строительством помещений и закупкой оборудования. В 2016 году расходы снизились до 2,44 млрд руб., а в 2017 году повысились до 6,28 млрд руб.

В ноябре 2016 года Владимир Путин на совещании правительства раскритиковал работу фонда «Талант и успех» за недостаточное использование выделенных средств. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова говорила, что, «несмотря на такие значительные ресурсы, дальнейшая судьба одаренных детей, после того как они заканчивают учебные заведения, никоим образом не отслеживается». Минкультуры и Минобрнауки предлагали ужесточить порядок отчетности фонда и схему получения федеральных субсидий.