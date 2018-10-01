РБК: Россиян автоматически переведут на новую накопительную пенсию без их согласия

Минфин и Банк России выбрали механизм включения граждан в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом 1 октября сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников, эксперта, знакомого с обсуждением законопроекта и источник на финансовом рынке.

Подключение граждан к ИПК будет базироваться на 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок», третий пункт которой гласит, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон», сообщили источники РБК. Избранный механизм фактически означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК, для отказа нужно будет писать заявление.

«Это [подключение к ИПК] коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе — в негосударственных пенсионных фондах или в государственном управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», — сказал один из источников РБК. Граждане в любом случае должны быть проинформированы о том, что их подключили к системе, отметил он. По его словам, задача информирования работников может быть возложена на работодателя. По данным Пенсионного фонда, на конец 2017 года пенсионные накопления формировались у 76,7 млн россиян.

Законопроект об ИПК находится в стадии подготовки, комментарии преждевременны, сообщили в пресс-службе ЦБ. РБК направил запрос в Минфин.

Концепция ИПК была представлена Минфином и ЦБ в сентябре 2016 года. Новая пенсионная модель призвана заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию. Впервые заморозка была введена в 2014 году, и в проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2019–2021 годы заложено сохранение заморозки «старой» накопительной пенсии на ближайшие три года.

Изначально Минфин рассчитывал запустить систему ИПК в 2019 году, но обсуждение концепции было заморожено до формирования нового состава правительства после президентских выборов 2018 года. Решение отложить обсуждение ИПК было связано с разногласиями в правительстве между финансово-экономическим и социальным блоками. Против автоматического включения в систему ИПК выступал социальный блок во главе с вице-премьером Ольгой Голодец, настаивая на необходимости добровольного участия.

В августе Минфин разместил уведомление о начале разработки законопроекта об ИПК, из которого следует, что срок запуска накопительной системы перенесен на январь 2020 года. Публичное обсуждение законопроекта должно было завершиться 22 августа, но документ так и не был опубликован. Источники газеты «Ведомости» и агентства «Интерфакс» указывали, что публичное обсуждение системы ИПК отложено из-за реакции общества на пенсионную реформу. Публикация законопроекта задерживается, чтобы негативное отношение к повышению пенсионного возраста не распространилось и на ИПК, указывал собеседник газеты.