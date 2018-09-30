В погоне за Tesla. Что прогремит на французском автошоу, а чего там уже нет

Миллион человек посещают ежегодный автосалон в Париже. Мировые премьеры, странные машины будущего, огромные суммы денег. Но кое-что на крупнейшей автомобильной выставке Европы увидеть уже нельзя.

Кадр из видео на YouTube-канале Mondial Paris Motor Show 2016

В начале октября в выставочном комплексе Paris Expo начинает работу Mondial de l'Automobile, он же Mondial Paris Motor Show. Сначала, как обычно, в пять павильонов запустят журналистов и специалистов и дадут им целых два дня, 2 и 3 октября, чтобы осмотреться и оперативно отписаться об увиденном. И лишь в четверг двери откроются для широкой публики.

Игра в догонялки с Tesla и еще немного SUV

Раньше в преддверии крупных выставок между автомобильными изданиями разворачивались настоящие битвы – кто даст более точный прогноз, кто сумеет достать эксклюзив о новинках. Теперь гадать нет необходимости. Сами производители загодя публикуют подробную информацию и фотографии своих моделей, зазывая журналистов и потенциальных покупателей пощупать их «в железе». Более того, всё чаще новинку представляют не на самом автошоу, а заранее. Перед женевской выставкой так было с Jaguar I-Pace, а перед парижской – с Mercedes EQC и Audi e-Tron.

Вот и сейчас мы уже представляем, на что стоит посмотреть в Париже. Аналитики сходятся во мнении, что преобладать будут две тенденции.

Первую можно сформулировать как «догнать Tesla». «Звезды» и «шоу-стопперы» здесь – уже упомянутые Mercedes EQC и Audi e-Tron, которые обещают запустить в серию в ближайшие месяцы. В обоих случаях это первые для ведущих немецких брендов электромобили, созданные именно как электромобили, а не как электрифицированные варианты существующих моделей. BMW же покажет электроконцепт Vision iNext, которому до серийного производства как до Луны. Чтобы оправдаться за отставание от конкурентов, готовых к серийному производству, баварцы привезли в Париж новый Z4 и седьмое (!) поколение своей самой популярной 3 серии. Эти машины будут иметь как бензиновые, так и гибридные и полностью электрические варианты.

Peugeot покажет необычный концепт – «возрожденную» Peugeot 504 Coupe, но в полностью электрическом варианте. Концепт называется e-Legend и продолжает модную тенденцию на «переосмысление» дизайна легендарных машин прошлого. Вдобавок французы выкатят линейку гибридов на базе известного кроссовера Peugeout 3008, нового седана Peugeout 508 и универсала Peugeout 3008 SW.

Вторая тенденция – это продолжающееся широким фронтом наступление кроссоверов. Причем в упомянутых «шоу-стопперах» обе тенденции скрещиваются: и Mercedes EQC, и Audi e-Tron, и BMW Vision iNext это и электромобили, и кроссоверы. Но не у всех «хватает пороху» на такие проекты.

Skoda припасла для Парижа свой первый «горячий» кроссовер Skoda Kodiaq RS. Он явно нацелен на класс «повыше», чем массовый сегмент – традиционная аудитория чешских автомобилей. Двухлитровый турбодизель с двойной турбиной мощностью 239 лошадиных сил, адаптивная система Dynamic Chassis Control (DCC), позволяющая выбирать стили вождения, прогрессивное рулевое управление, меняющее характеристики в зависимости от скорости и дорожных условий, индивидуально настраиваемая цифровая приборная панель – все это сложно назвать характерными чертами автомобиля для массового потребителя.

Соседи Peugeout по концерну PSA из Citroen покажут свою новинку бренда DS — DS 3 Crossback, который также будет иметь гибридную версию. Кроссовер призван заменить уже немолодой одноименный хэтчбэк, и, судя по бодрой рекламной кампании, на новинку возлагают большие надежды. Мировыми премьерами станут показы нового флагмана – кроссовера C5 Aircross и концепта C5 Aircross Plug-In Hybrid Concept – первого подзаряжаемого гибрида компании.

Компания Renault подготовила обновленный кроссовер Kadjar и концепт премиального робомобиля EZ-Pro.

Infiniti везет концепт-кар Project Black S, в создании которого участвовала команда Renault Sport F1, – вариант купе Q60 с аэродинамическим обвесом и гибридной силовой установкой. Гибридная технология для него заимствована из мира «Формулы 1».

BMW не может не продемонстрировать свой «хит» — новый Х5. Именно в Париже публика впервые увидит его «в металле», несмотря на то, что в прессе машину уже обсудили со всех сторон, а кое-кто даже успел на ней покататься. В «довесок» к нему пойдет «маленький» (но не самый маленький) кроссовер X2 M35i, первый «заряженый» BMW M с четырех-, а не с шестицилиндровым двигателем. Кстати, «гражданская» версия продается уже с марта. И продается в Европе очень хорошо.

По-настоящему маленький электрический родстер покажет Smart – двухместный 80-сильный концепт под названием Forease, построенный на базе EQ ForTwo Cabriolet. Сейчас Smart уже прекратил продавать автомобили с бензиновыми двигателями в Северной Америке, а после 2020 года станет полностью электрическим брендом.

И на закуску – совсем экзотика, мимо которой пока не прошло ни одно издание. На Парижской выставке намечен дебют первого вьетнамского автопроизводителя VinFast. Его седан и кроссовер (видео) созданы при участии знаменитого итальянского дизайнерского бюро Pininfarina. В серию оба автомобиля должны отправиться только через год, при этом VinFast планирует выйти на производство полумиллиона автомобилей в год к 2025 году.

«Всемирная выставка автомобилей»

Парижское автошоу входит в пятёрку крупнейших автомобильных выставок в мире. Пятерка эта выглядит так: на первом месте, безусловно, Франкфуртский автосалон, потом идет парижский, а дальше следуют Женева, Токио и Детройт. При этом парижский салон всегда был самым посещаемым – более миллиона человек за 10 дней. Из-за такой популярности у «простого народа» за парижским шоу закрепилась репутация «консьюмерского», направленного на конечного потребителя, в отличие, скажем, от женевского или франкфуртского, которые стали по большей части местом встреч профессионалов.

Mondial de l’Automobile ведет свою историю с 1898 года. Первый Salon de l’Automobile был организован одним из пионеров французского автомобилестроения Альбертом де Дионом. К 1910 году выставка, ставшая ежегодным событием, перебралась на Елисейские поля в Grand Palace, Большой дворец изящных искусств – главный выставочный комплекс Парижа. После этого все признали, что автомобильная выставка стала значимым событием в культурной жизни французской столицы.

Нынешняя Всемирная выставка автомобилей (так можно перевести Mondial de l’Automobile) будет уже 75-й. С 1976 года парижский автосалон стали проводить раз в два года, чтобы «развести» его с другими выставками «большой пятерки». При этом последние 55 лет Mondial Paris Motor Show неизменно проводился в одном и том же месте – выставочном комплексе Paris Expo по адресу: 1 Place Port de Versailles, Paris.

Автошоу на перепутье

В начале года, ровно после очередного NAIAS, то есть Северо-Американского международного автомобильного шоу в Детройте, крупнейшей и авторитетнейшей автомобильной выставки на американском континенте, компания BMW объявила, что не планирует участвовать в мероприятии на следующий год. До этого «из игры» вышли Mercedes, Volvo, Porsche, Jaguar и Land Rover. Однако именно отказ BMW был «последним звоночком», после которого стало ясно, что надо принимать срочные шаги по спасению детройтской выставки. В качестве «пожарной меры» пока решили перенести NAIAS с зимы на лето, поскольку кто-то из маркетологов предположил, что посетители страдают от зимней непогоды.

На самом же деле автосалоны стремительно теряют свою роль в качестве продвижения продукции и исследования рынка. Современные средства и особенно развитие интернет-маркетинга и сопутствующих ему инструментов работы на рынках, возможность для компаний получить прямой доступ к потребителям по многим каналам, включая модный SMM, — все это, похоже, ставит традиционные автосалоны в трудную ситуацию. Судя по всему, им придется искать свое место в этом новом дигитальном мире.

А пока на Mondial Paris Motor Show 2018 не будет новинок Alfa Romeo, Fiat, Volkswagen, Ford, Nissan, Volvo, General Motors. Список недлинный, но имена заметные.

Матвей Циклистов,

«Фонтанка.ру»