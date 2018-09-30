Великобритания отправляет войска в Арктику и готовится к кибератакам из России

Около 800 морских пехотинцев королевской армии Великобритании будут направлены в Норвегию, а четыре истребителя Typhoon будут патрулировать небо над Исландией в связи возрастающей ролью Арктики и претензиями России. Об этом заявил в воскресенье, 30 сентября, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон на ежегодной конференции правящей Консервативной партии. Он также сказал, что будет наращивать подготовку к борьбе с угрозой кибератаки, санкционированной Кремлем, пишет Bloomberg.

Министр обороны таким образом реагирует на результаты британского анаиза, который показал, что активность российских подводных лодок на севере Атлантического океана почти достигла уровня Холодной войны. С 2020 года там также будет дислоцироваться новый патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon королевских ВВС.

«По мере того, как лед тает и появляются новые маршруты доставки, значение Крайнего Севера и Арктики увеличивается, – сказал Уильямсон. – Россия, с большим количеством подводных лодок, работающих подо льдом, и амбициями для строительства более 100 объектов в Арктике, предъявляет претензии и милитаризирует регион. Мы должны быть готовы к борьбе со всеми угрозами по мере их появления».

Уильямсон также добавил, что Центр правительственной связи (спецслужба Великобритании, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии) будет обучать 2000 кадетов защите небольших Интернет-сетей от кибератак.