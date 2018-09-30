"Будь тем диктатором, которым ты всегда хотел быть". В Великобритании вышла сатирическая книга советов от Путина

Путин стал лайф-коучем. Книга полезных советов для жизни якобы от лица российского президента Владимира Путина вышла в Великобритании. Об этом сообщает 30 сентября Русская служба BBC.

Автором юмористической книги "Владимир Путин: лайф-коуч" стал креативный директор рекламного агентства в Лондоне Роб Сиэрс.

"Многие люди в Великобритании, США и других странах восхищаются Путиным и воспринимают его как ролевую модель. При этом большинство его поклонников на Западе не понимают, что именно делает российский президент. Представив Путина в образе калифорнийского коуча, я пытаюсь дать им это понимание", – рассказал Сиэрс Русской службе Би-би-си.

В предисловии говорится, что книга предназначена для тех, кто не знает, как добиться внутренних целей и позволяет манипулировать собой. Читателю предлагается пройти тест – есть ли внутри него Путин. Если есть или при просмотре выступлений президента РФ вы чувствуете с ним некую общность, пишет автор, то лучше не читать, потому что "внутренний Путин" будет набирать силу, и вы потеряете над ним контроль.

"Будь тем диктатором, которым ты всегда хотел быть".

"Возможно, ты не держишь Кремль в железной хватке и не решаешь судьбу демократии в мире. Но подражая человеку, который это делает, ты сможешь взять под контроль свою жизнью и жизнь тех, кто тебя окружает".

Отрывки книги опубликовала Русская служба BBC.