В Ленобласти тонет Рощино. Вода залила привокзальную площадь

Непогода превратила посёлок Рощино в Выборгском районе Ленинградской области в одну сплошную лужу. Больше всего воды рядом с железнодорожной станцией.

Последствиями ливня 30 сентября в соцсетях делятся местные жители. В районе вокзала машины едут по лужам, вода почти полностью скрывает колеса.

На Привокзальной улице затоплены подвалы жилых домов, не уходит вода и с Южной улицы.

По информации издания 47News, причиной потопа могли стать работы на коллекторе, которые выполняли в преддверии чемпионата мира по футболу, якобы была засыпана переливная труба. В городе нет ливневых канализаций, вода должна уходить через канавы.

«Фонтанке» не удалось дозвониться до областного Водоканала.