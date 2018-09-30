Президент Республики Сербской подарил Путину "перевёрнутый флаг России"
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины во время встречи с Владимиром Путиным подарил Путину значок с флагом своей страны, сняв его с лацкана своего пиджака. Об этом сообщает "Газета.ru".
"Я хотел бы вам подарить флаг Республики Сербской, который, по сути, перевёрнутый флаг Российской Федерации", – сказал Додик. Он поздравил Путина с наступающим днём рождения (7 октября).
Российский лидер, в свою очередь, пожелал своему визави победы на президентских выборах, которые тоже пройдут 7 октября.
U Sočiju je počeo je sastanak predsjednika #Dodik sa predsjednikom #Russia Vladimirom Putinom. @KremlinRussia_E pic.twitter.com/gvhFdgL8vq
— СНСД – Милорад Додик (@SNSDDodik) 30 сентября 2018 г.