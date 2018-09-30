Туры в Европу за онанизмом и контронанизменный спецназ. Соцсети отреагировали на озабоченность Онищенко детской мастурбацией

Пользователи соцсетей живо отреагировали на предложение депутата Государственной думы Геннадия Онищенко рассказывать школьникам о вреде онанизма. В ответ граждане предлагают поговорить о вреде Госдумы и рассуждают об организации туров в Европу за онанизмом.

В русскоязычном интернете 30 сентября пользователи единогласно предложили депутату и бывшему главному санитарному врачу РФ сменить фамилию на Онанищенко. Идея о необходимости рассказывать школьникам о вреде мастурбации не была принята публикой благосклонно, пользователи начали соревноваться в остроумии.

«Когда иссякла Мизулина;

Когда смолк и успокоился Милонов;

Когда Симоньян и Боширов осточертели и утомили;

Когда сбивать в Сирии уже нечего;

Когда, казалось бы, все, все, все окончательно устали и выдохлись...

на сцену поднялся Онищенко и тихим голосом прочёл лекцию о подростковой мастурбации», – отметил в Facebook житель Уфы Вячеслав Юсупов.

Поддерживают его в этой мысли и другие пользователи, некоторых высказывание Онищенко вдохновило на творчество.

«Других проблем в России нету!

Ведь не про пенсии ж болтать?

Закрыть дорогу к Интернету!

И порно запретить качать!», – сочинил стихотворение Дмитрий Свергун.

«Нет, ну они точно решили народ последних доступных радостей лишить. Скоро в Европу будут не за сыром ездить, а чисто подрочить», - пишет «ВКонтакте» пользователь под ником Тетя Роза.

«У нас правительство, который год онанизмом занимается, но называется это не мастурбацией, а реформами», - иронизирует в той же соцсети Светлана Иванова.

«Ну наконец-то занялись серьезными проблемами. Теперь нам нужен контронанизменный спецназ!» - уверен пользователь Сергей.

«Может быть правильнее было бы в школах рассказать о вреде Онищенко?», - предполагает в Twitter Svirsky1.

«Лучше рассказывать школьникам о вреде Госдумы», - вторит ему Александр Сафронов.

Госдума в лице Онищенко объявила в стране борьбу с онанизмом. Интересно, почему для борьбы выбрали онанизм? pic.twitter.com/wT21WPAXgt — Олег Красносельцев (@O_Kras) 30 сентября 2018 г.

«Опять Онищенко сифилитика с филателистом перепутал», – комментирует пользователь под ником Рыжая морда.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке поделился своими соображениями на тему детского онанизма накануне, в интервью на радиостанции «Говорит Москва». Он отметил, что детей развращает «по всем параметрам» интернет, а проблема онанизма среди молодежи «получила большое распространение». Особенное внимание лекциям о вреде мастурбации, по мнению Онищенко, стоит уделить во «фривольном» Петербурге.