Гран-при России «Формулы 1» стала для Сироткина «самой обидной гонкой года». Путин поздравил Хэмилтона

Гран-при России чемпионата мира «Формулы 1» в Сочи 30 сентября выиграл пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, в его награждении принял участие президент РФ Владимир Путин, который следил за гонкой. Об этом сообщает "Газета.ru".

Путин сказал британцу, что у того «всё хорошо получается», Хэмилтон поблагодарил президента.

На втором месте заезда финишировал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, а замкнул тройку немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал последним.

«Очень обидная гонка, – отметил Сергей Сироткин. – Самая обидная гонка за год. Думаю, мы могли бы набрать хорошие очки в этой гонке, особенно в тех условиях и с тем темпом, которые у нас были. Но с самого старта всё пошло не так. Мы все время оказывались на самой неудачной позиции, какая только возможна, и в самом напряженном трафике. Думаю, с некоторыми вещами мы справились очень хорошо, несмотря на то, что вся гонка повернулась против нас, и это очень обидный для меня момент».

Гран-при Японии, семнадцатый этап чемпионата мира «Формулы 1», состоится 5-7 октября.