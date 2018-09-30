В джунглях Вьетнама спустя 45 лет обнаружили останки советского летчика

Останки советского военного летчика, числившегося на протяжении 47 лет без вести пропавшим, обнаружены на севере Вьетнама. Об этом со ссылкой на информацию от организаторов поисков сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

«Сегодня во время поисковой экспедиции в горном районе Тамдао найдены останки двух летчиков, в том числе, предположительно, капитана Пояркова», — рассказал агентству участник операции.

Речь идет о капитане советских ВВС Юрии Пояркове, самолет которого разбился во Вьетнаме 30 апреля 1971 года. Поярков, уточняет агентство, был летчиком-инструктором истребительного авиационного полка Вьетнамской народной армии.

Поиски самолета и летчиков сразу после катастрофы успехом не увенчались, поэтому и Поярков, и летевший вместе с ним вьетнамец Конг Фыонг Тхао были записаны пропавшими без вести.​

Как отмечает агентство, инициатором поисковой операции стала внучка летчика Анна Пояркова.