"Зенит" проиграл самой нищей команде страны

Кто бы мог подумать: в Махачкале в рамках 9 тура случилась главная сенсация старта чемпионата. "Зенит", откровенно претендующий на чемпионство, по делу проиграл команде, которая, мягко скажем, испытывает серьезные финансовые сложности.

Сергей Михайличенко /"Фонтанка.ру"

Российская премьер-лига умеет удивлять. Итоги предыдущего чемпионата страны были печальны: два клуба из элитного дивизиона трансформировались в зомби – "Тосно" и "Амкар". Нынешний "Анжи" – наследник традиций. В прошлом году махачкалинский клуб уверенно покинул премьер-лигу, но после банкротства пермского "Амкара" неожиданно вернулся в элиту.

Если вы пропустили, то несколько последних лет "Анжи" проводит в режиме финансовой скромности: времена, когда в старте выходил Роберто Карлос, а на тренировки прилетал на вертолете Самуэль Это'О, в прошлом. В новом сезоне у махачкалинского клуба откровенные финансовые проблемы, которые, если коротко, можно определить так: ждали поддержки от руководства республики, но из-за постоянных перемен во властных элитах Дагестана поддержки не получили. Результат: бесконечные долги по зарплатам, молодежная команда ездит на выезды на клубном автобусе, потому что нет денег на билеты, а доживет ли команда до декабря – вопрос.

"Зенит", который уже которую неделю живет в режиме двух матчей в неделю, продолжил эксплуатировать механизм ротации. После уверенной победы в кубке страны в среду в основной состав вернулись практически все, кто посреди недели отдыхал: с первых минут на поле появились Артем Дзюба, Бранислав Иванович, Леандро Паредес и Александр Ерохин. К слову, в старте же снова, как и во встрече против "Волгаря", вышел единственный летний новичок "Зенита" Клаудио Маркизио.

Игроки "Анжи" вышли на матч в футболках, манифестирующих поддержку Хабибу Нурмагомедову: дагестанский боец смешанных боевых искусств проведет свой бой года против ирландского бойца Конана Макгрегора 6 октября, и весь Дагестан предвкушает матч. К слову, "Анжи-арена" (вместимостью в 26400 зрителей) на матче против "Зенита" была откровенно пуста: видимо, любители спорта в республике копят силы на следующую субботу.

Первый тайм "Зенит" провел в тренировочном режиме. Рэппер Гарри Топор в твиттере возмущался: "Пешком ходят. Удивительно, что без папиросы в зубах". Действительно, темп действительно был неспешным. Голевых моментов в первые 45 минут не случилось, а вот второй тайм вышел огненным.

Сначала забил Маркизио. У "Зенита" неожиданно получилась изящная атака: Дзюба пяткой скинул Себастьяну Дриусси, тот пробил в штангу, мяч отскочил на радиус штрафной Маркизио, и он правой рабочей ногой положил мяч в пустые ворота – вратарь "Анжи" Юрий Дюпин только вставал с ног после прыжка к каркасу. Казалось бы, "Зенит" сделал очередной шаг к очередной победе в этом сезоне. Но иного мнения были футболисты "Анжи".

К игре "Анжи" много вопросов, но этот матч, даже несмотря на победу над "Динамо" в предыдущем туре, однозначно вошел в историю. После ряда ошибок вышедшего на замену Далера Кузяева, Ивановича и Андрея Лунева, махачкалинский клуб сравнял: четко в дальний угол пробил венесуэлец Андрес Понсе.

Буквально через пять минут удалился капитан "Анжи" Дмитрий Белоруков. Он – воспитанник петербургского футбола, играл за "Петротрест" и "Зенит-2", но удержаться в городе-герое не смог и стал ветераном пермского футбола. Играя за Пермь, неоднократно критично высказывался в адрес "Зенита", летом после банкротства клуба переехал, судя по всему, по зомби-линии в "Анжи". Белоруков прямой ногой влетел в колено главного футбольного героя страны, заслуженного мастера спорта Дзюбы. Дзюба в итоге продолжить игру смог, а Белоруков отправился в раздевалку.

Я специально засек: сколько голевых моментов создаст "Зенит" за последние 15 минут матча. Итог для петербургских любителей футбола неутешительный: ноль. А тем временем "Анжи" продолжал играть в футбол. Еще один воспитанник петербургского футбола Роланд Гиголаев, уже забивавший "Зениту" Мирчи Луческу за "Амкар", убежал на фланге от Игоря Смольникова и вынудил правого защитника петербургского клуба нарушить правила. Арбитр матча Алексей Матюнин принял второе судьбоносное для матча решение и назначил очевидный пенальти. Владислав Кулик был с точки точен.

В следующие 600 секунд "Зенит" Дюпина так и не напряг: вратарь "Анжи" получил заслуженную желтую карточку за затяжку времени, но моментов петербургский клуб не создал. Статистика по ударам по воротам была в пользу "Зенита" – 5-13, – но эти цифры – единственный трофей "Зенита" в 9 туре. На табло горели 2:1.

После матча Семак традиционно выступил предельно корректно: "Неуверенно начали первый тайм. Очень медленно двигались, медленно ходил мяч. Тем самым создали достаточно комфортные условия «Анжи», и они смогли свободно перемещаться. У нас же моменты создавать не получалось. Поэтому первый тайм провели плохо. Во втором играли лучше, но допустили ряд ошибок, которые изменили ход игры. Естественно, и эти ошибки, и пропущенный нами мяч добавили сил «Анжи», у них появилось желание выстоять, выдержать. И второй гол, пенальти, мы сами себе привезли. Сегодня мы проиграли, потому что ошиблись, и ошиблись грубо. А любые результаты как таковые, будь то победы или поражения, это составляющая футбола. Кто меньше проигрывает, тот и побеждает в чемпионате. Сегодня мы получили хороший урок. Легко нам не будет в любом матче, а удача улыбается тем, кто ее заслуживает. Раз итог такой, значит, он заслуженный".

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев корректно оценил произошедшее: "Для нас каждая победа важна, – мы, мягко скажем, в непростом положении. Каждое очко дает нам определенные эмоции. Я с первого тура говорил, что мы строящаяся команда, поэтому нам тяжело". Президент махачкалинского клуба Осман Кадиев, мужчина богатейшей биографии, достойной пера сегодняшнего именинника Андрея Константинова, признал очевидное: "Не деньги играют в футбол. Сегодня мы показали очень хорошую игру. Наши ребята большие молодцы. Я поздравляю наш тренерский штаб и благодарю их за работу".

Как "Зенит" отреагирует на ошибки, которые главный тренер назвал грубыми, мы узнаем совсем скоро: на предстоящей неделе у петербургского клуба аж две важнейших встречи. В четверг "Зенит" принимает чешскую "Славию" в рамках Лиги Европы, а в воскресенье – "Краснодар", который на момент сдачи этого текста обыгрывал московское "Динамо" 2:0 и вплотную подбирался к первому месту турнирной таблицы.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"