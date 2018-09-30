Житель Свердловской области нашёл на помойке секретные документы МВД
Папки с грифом "секретно" нашёл у мусорных баков житель города Асбест Митя Гилязов. О своей находке он рассказал в соцсетях.
"Есть старые (но гриф не погашен), есть посвежее. Про такие мелочи как доки по уголовным делам, по персональным данным – это лучше и не вспоминать", – поделился Гилязов. По его словам, среди документов есть секретные сообщения и приказы, секретные оперативные документы с именами агентов.
О выброшенных на помойку папках Гилязов хотел сообщить начальнику местного МО МВД, но не смог до него дозвониться, и опубликовал информацию о находке в соцсети. По фото видно, что некоторые из них датированы 1996 годом.
В комментарии местному изданию Ura.ru 30 сентября представитель ведомства Валерий Горелых заявил, что МВД в курсе произошедшего. По его мнению, избавиться от секретных документов таким образом "мог один из бывших сотрудников полиции".
"Об этом сообщении мной проинформирован лично начальник отдела МВД Асбеста Максим Петров. В настоящее время по данному факту проводится детальное разбирательство. Сыщики отрабатывают различные версии появления такого, явно провокационного, сообщения в соцсети, по одной из них, "сенсацию" мог преподнести один из бывших сотрудников асбестовской полиции, уволенный несколько лет назад по отрицательным мотивам", — отметил Валерий Горелых.