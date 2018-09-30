Житель Свердловской области нашёл на помойке секретные документы МВД

Папки с грифом "секретно" нашёл у мусорных баков житель города Асбест Митя Гилязов. О своей находке он рассказал в соцсетях.

"Есть старые (но гриф не погашен), есть посвежее. Про такие мелочи как доки по уголовным делам, по персональным данным – это лучше и не вспоминать", – поделился Гилязов. По его словам, среди документов есть секретные сообщения и приказы, секретные оперативные документы с именами агентов.

О выброшенных на помойку папках Гилязов хотел сообщить начальнику местного МО МВД, но не смог до него дозвониться, и опубликовал информацию о находке в соцсети. По фото видно, что некоторые из них датированы 1996 годом.

В комментарии местному изданию Ura.ru 30 сентября представитель ведомства Валерий Горелых заявил, что МВД в курсе произошедшего. По его мнению, избавиться от секретных документов таким образом "мог один из бывших сотрудников полиции".