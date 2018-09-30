В Совфеде подсчитали потери РФ в Сирии: семь вертолетов, восемь самолетов и 112 человек

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев посчитал потери России за время контртеррористической операции в Сирийской республике. Свой отчет он приурочил к третьей годовщине с её начала.

«На данный момент потери наших Вооруженных Сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля», – говорится в сообщении пресс-службы Бондарева от 30 сентября.

В связи с этим он заявил, что «мы научились воевать», и для сравнения привел советские потери в Афганистане за первые три года: 4,8 тысяч человек, 60 танков, 400 БТР, БМП и БРДМ, 15 самолетов и 97 вертолетов. А также американские потери в Ираке в 2003-2006 годах: 2515 человек, 10-20 танков, десятки БТР, 50 БМП, 15 самолетов и 80 вертолетов.

«Фонтанка» неоднократно писала о том, что в Сирии активно действует ЧВК Вагнера, потери которой не попадают в официальную статистику Минобороны. Кадровая документация неформальной воинской части оказалась в распоряжении нашей редакции и позволила рассказать о том, кто и за что гибнет в Сирийской республике.