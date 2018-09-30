Пускали в гениталии ток и заставляли танцевать голыми: появилось видео издевательств в омской колонии

Телеканал «Дождь» опубликовал новое видео издевательств над заключенными в омской колонии ИК-7.

В сюжете телеканала люди без одежды сначала сидят на корточках, головами к стене, а затем танцуют в парах, также голыми. После бывшие заключенные рассказывают корреспондентам, что кроме танцев, им на головы надевали мешки, а сверху пакеты, и душили. А еще пускали по гениталиям ток и мочились на их раны, говоря, что «это дезинфекция». Телеканал утверждает, что между сотрудниками колонии ведется соревнование в жестокости, страх осужденных повышает авторитет в глазах коллег. Запись, по данным «Дождя», сделана в декабре 2015. В августе 2018 года начальник управления ФСИН по Омской области Сергей Корючин был отправлен в отставку.

В июле появилось видео пыток заключенного в ярославской колонии. Кадры стали поводом для уголовного дела, по которому задержаны 12 сотрудников уголовно-исправительной системы.