СМИ: в ДНР на мине подорвались четверо детей. Трое из них погибли

Противопехотная осколочная мина сдетонировала под Горловкой в Донецкой области, в результате взрыва погибли трое детей, еще один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил «Коммерсант» 30 сентября со ссылкой на Донецкое агентство новостей и мэра города Ивана Приходько.

По данным телеграм-канала «Майор и генерал», четверо детей пошли в лес, на нейтральной полосе, практически на линии фронта, и подорвались на противопехотной мине МОН-50. Двое 13-летних и один 12-летний ребенок погиб, третий, 10-летний, находившийся несколько в стороне, ранен.

«У парня осколочные ранения руки, лобной части головы, брюшной полости. Выжил, потому что шел последним. Свой поход на передовую обьяснил желанием ребят посетить заброшенный дом. Они даже взяли молоток и гвоздодер, что бы попасть внутрь», – добавляет канал WarGonzo, который опубликовал снимок раненного ребенка.

К сообщениям из ДНР сейчас настороженное отношение — накануне стало известно, что на съезде местной Компартии прогремел взрыв, при котором пострадал кандидат на пост главы самопровозглашённой Донецкой республики Игорь Хакимзянов. Позднее стало известно, что, возможно, что это была инсценировка.