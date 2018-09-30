Россия решит вопрос о поддержке Сербии в Косово после переговоров президентов
Пока преждевременно говорить о том, будет ли Россия оказывать помощь Сербии после обострения ситуации в Косово. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил 30 сентября пресс-секретарь президента президента России Дмитрий Песков.
«Сначала должны состояться переговоры», – сказал Песков.
Президент Сербии Александр Вучич намерен попросить поддержки у Владимира Путина в урегулировании ситуации в Косове и Метохии. Но военной помощи глава Сербии пока не ждёт. Переговоры лидеров назначены на 2 октября.
Напомним, 29 сентября Вучич отдал приказ главе Вооружённых сил привести армию в состояние боевой готовности после того, как спецназ Косово занял подходы к озеру, питающему ГЭС.
Справка:
Республика Косово — частично признанное государство. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран. Сербия называет этот регион Автономным краем Косово и Метохия, хотя фактически не контролирует его.