Россия решит вопрос о поддержке Сербии в Косово после переговоров президентов

Пока преждевременно говорить о том, будет ли Россия оказывать помощь Сербии после обострения ситуации в Косово. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил 30 сентября пресс-секретарь президента президента России Дмитрий Песков.

«Сначала должны состояться переговоры», – сказал Песков.

Президент Сербии Александр Вучич намерен попросить поддержки у Владимира Путина в урегулировании ситуации в Косове и Метохии. Но военной помощи глава Сербии пока не ждёт. Переговоры лидеров назначены на 2 октября.

Напомним, 29 сентября Вучич отдал приказ главе Вооружённых сил привести армию в состояние боевой готовности после того, как спецназ Косово занял подходы к озеру, питающему ГЭС.