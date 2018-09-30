На Васильевском из-под земли забил кипящий фонтан

Дефект на теплосети в Василеостровском районе Петербурга образовался днём 30 сентября. Кипяток под давлением превратился в опасный фонтан.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, кипяток хлещет возле 26 дома по улице Одоевского, во дворе Института химии силикатов имени Гребенщикова.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Фонтанке» сообщили, что в настоящее время идут работы по локализации дефекта. «Потребителей в зоне аварии нет».

Источник видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"