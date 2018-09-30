«Нет удавке на горле Смоленки». Митинг против строительства апарт-отелей на Васильевском собрал более 600 человек

Согласованный митинг против возведения апарт-отелей на набережной реки Смоленки, который прошёл в Петербурге 30 сентября, посетили более 600 человек. Об этом сообщила «Фонтанке» Нэлли Вавилина, один из организаторов митинга.

В руках люди держали плакаты с надписями «Парк. Апарт», на которых последнее слово было зачеркнуто, «Нет удавке на горле Смоленки», «Защитим наши парки вместе».

Поддержать противников строительства апарт-отелей пришли защитники других зеленых зон города, которые находятся под угрозой уничтожения: инициативные группы, выступающие против застройки парка Интернационалистов, где планируется возведение торгово-развлекательного комплекса с океанариумом. Кроме того, на мероприятии были люди с плакатами, призывающими отказаться от застройки сквера на Кузнечном переулке и парка Малиновка. Жители Канонерского острова, на котором вскоре может появиться храм, пришли с плакатом «Сквер – жителям. Стройке – пустырь».

На митинге выступил представитель застройщика, который заявил о готовности сесть за стол переговоров и услышать мнение инициативной группы. «Но единственное наше условие, чтобы они покинули эти территории, и там был парк», – прокомментировала Вавилина выступление застройщика.

Комиссия по генплану Петербурга 11 сентября одобрила присвоение территории парка на Смоленке рекреационного статуса, однако назначение пятен под застройку апарт-отелей сменить отказалась. В этом же месяце активисты группы «За парк на Смоленке» подали иск к Госстройнадзору с требованием признать незаконными разрешения на строительство в устье реки.