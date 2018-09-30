Первый гол Маркизио и фол Смольникова: "Зенит" проиграл предпоследней команде чемпионата РПЛ

Обидным поражением футбольного клуба "Зенит" закончился матч 9 тура чемпионата РПЛ против "Анжи" в Махачкале в воскресенье, 30 сентября. Петербуржцы до 71 минуты вели 1:0, но в итоге дважды пропустили и проиграли сопернику, занимавшему предпоследнее место, со счётом 1:2.

Единственный гол за "Зенит" на 47 минуте забил новичок Клаудио Маркизио, для которого это был первый мяч за сине-бело-голубых. У "Анжи" отличились Андрес Понсе (71) и Владислав Кулик (83) с пенальти после фола Игоря Смольникова.

Это поражение стало для петербургской команды первым в сезоне. Однако "Зенит" сохранит первое место в чемпионате. На счету сине-бело-голубых 22 очка, а у ближайшего преследователя "Краснодара", у которого игра в запасе, – 16 очков.

Следующий матч "Зенит" проведёт 4 октября в рамках группового этапа Лиги Европы против "Славии".