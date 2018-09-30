Читатели: В Петербурге зацвела сирень

В Красногвардейском районе Петербурга 30 сентября зацвела сирень, сообщают читатели «Фонтанки».

Распустившееся соцветие заметили, в частности, между домом 8 по Крюковой улице и домом 5 по улице Апрельская.

Как рассказали «Фонтанке» в Ботаническом саду БИН РАН, повторное цветение – явление обычное. «Период биологического покоя у мелколистной сирени довольно короткий, цветы на кусте в сентябре появились из-за длинного тёплого лета. На дальнейшее цветение внезапная осенняя активность сирени не повлияет», – уверены специалисты.

Отметим, что пока ночных заморозков в городе не наблюдается, днём температура колеблется между +10 и +13 градусами Цельсия. Между тем, сегодня, 30 сентября, первый снег уже выпал в Екатеринбурге.