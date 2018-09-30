Тереза Мэй хочет обязать олигархов, скупающих в Лондоне недвижимость, помогать бездомным

Британский премьер-министр Тереза Мэй в интервью The Sunday Times рассказала о планах ввести новую пошлину на покупку недвижимости для иностранных компаний и граждан.

По словам премьер-министра, новый сбор составит от 1 до 3%, а вырученные средства можно будет направить на то, помочь бездомным выбраться с улицы. Как отметили журналисты издания, это предложение должно показать, что у премьер-министра, которой пророчат скорую отставку, есть еще идеи за пределами Brexit, переговоры по которому зашли в тупик.

Как писала BBC, Лондон и его недвижимость вообще очень притягательны для международного капитала и за последние 10 лет сделали его "столицей мира". И русский капитал сыграл в этой трансформации не последнюю роль. По данным риэлтерского агентства Knight Frank, приблизительно пятая часть всех объектов лондонской недвижимости стоимостью выше 5 млн фунтов стерлингов куплена русскими или русскоговорящими клиентами.