В Кургане приставы потребовали долг с умершей 105-летней старушки

Судебные приставы в Кургане возбудили исполнительное производство в отношении 105-летней Марии Митрофановны Слепневой, которая давно умерла.

Как пишет местное издание «Уральский меридиан», родственники старушки немного удивились, когда получили письмо из УФССП региона с требованием оплатить госпошлину в размере 200 рублей, которую присудил мировой судья судебного участка №49.

Родные попытались донести до пристава-исполнителя, что долги с того света не возвращают. В ответ им рассказали, что по законодательству были обязаны возбудить исполнительное производство в течение трех дней с момента вступления в силу решения суда. Но в связи с открывшимися обстоятельствами пообещали проблему решить самостоятельно.

В ответ в соцсетях курганцы посоветовали приставам, раз уж они вспомнили про долги умершей, потребовать выплаты пенсии и социальных выплат старушке за «прожитые» после смерти годы.