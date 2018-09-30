В Якутии после аварийной посадки вторые сутки ищут пилота вертолёта. Он жив и подаёт сигналы

В Якутии продолжаются поиски пилота частного вертолёта "Робинсон", который 29 сентября совершил аварийную посадку в Момском районе на севере Якутии. Он жив, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Саха.

Сотрудники МЧС на снегоходах добрались до ущелья, где предположительно находится пилот. Он передаёт координаты через GPS-трекер.

Изначально на место происшествия хотели отправить вертолёт Ми-8, однако погодные условия не позволили этого сделать. Поиски осложняются снегопадом.

Вертолёт совершил аварийную посадку, когда двигался из Среднеколымска в Усть-Неру.