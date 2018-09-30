Набиуллину прокатили на багги в Чечне

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина посетила Российский университет спецназа в Чечне и ознакомилась с его работой. Об этом 30 сентября сообщает "Газета.ру" со ссылкой на учебное заведение.

Глава Банка России посетила университет вместе с представителями ЦБ России и Национального банка Белоруссии. В ходе экскурсии Набиуллиной показали кампусы университета, а инструкторы продемонстрировали свои умения.

Кроме того, главу российского ЦБ прокатили на одном из багги — легком автомобиле, предназначенном для передвижения по песчаной местности. Как отмечается, рассказал об объектах университета и прокатил Набиуллину на багги помощник главы Чечни по силовому блоку и первый заместитель главы Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов.