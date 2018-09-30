Новичок «Зенита» Маркизио сыграет против «Анжи» с первых минут

Стал известен стартовый состав футбольного клуба «Зенит» на матч 9 тура чемпионата РПЛ против «Анжи» в воскресенье, 30 сентября, в Махачкале. «Зенит» занимает первое место (22 очка), «Анжи» – 15-е (6).

С первых минут на поле у петербургской команды выйдут вратарь Андрей Лунев, защитники Игорь Смольников, Луиш Нету, Бранислав Иванович (капитан команды) и Эльмир Набиуллин, полузащитники Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Александр Ерохин и Олег Шатов, нападающие Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

Отметим появление новичка Маркизио, который впервые выйдет с первых минут в матче РПЛ.

В запасе остались: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Александр Анюков, Магомед Оздоев, Эрнани, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Далер Кузяев, Александр Кокорин, Антон Заболотный.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени.