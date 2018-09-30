Трамп рассказал, что они с Ким Чен Ыном «влюбились друг в друга»

Президент США Дональд Трамп поднял свою недавнюю похвалу лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну на новый уровень: выступая перед республиканцами в городе Уилинг, Западная Вирджиния, он признался во взаимной любви к главе КНДР, сообщает 30 сентября CNN.

«Было невероятно трудно в начале. Мы шли к войне с Северной Кореей <...> У нас всё замечательно. И это было большой проблемой. И знаете, что интересно? Я был жесток, и он тоже. Мы двигались то вперед, то назад. И тогда мы влюбились. Окей, действительно ... Он писал мне красивые письма, и это отличные письма. Мы влюбились», – сказал Трамп. Затем он передразнил прессу, которая будет обсуждать это его высказывание: «Трамп сказал, они влюбились. Как ужасно». «Президентом быть нелегко», – добавил он.

Источник: Youtube.com, Сегодня в мире

Трамп неоднократно предпринимал попытки обольстить Ким Чен Ына, пишет Bloomberg, и, несмотря на то, что лидеры США и КНДР активно планируют второй саммит после первой встречи в Сингапуре, все еще есть признаки того, что переговоры по прекращению ядерной программы Пхеньяна не продвинулись.

Ранее сообщалось, что Ын в переписке оценил «экстраординарные усилия» президента США по налаживанию двусторонних отношений.