Новые iPhone Xs за 88 тысяч рублей отказываются заряжаться от розетки

Владельцы новых Apple iPhone Xs, которые только с 28 сентября начали продаваться в России по цене от 88 тысяч рублей, начали жаловаться на проблемы с зарядкой.

Как пишет издание Engadget, на форумах Apple, Reddit и Unbox Therapy пользователи сообщили, что их устройства не начинают зарядку через кабель Lightning без включенного экрана. В некоторых случаях требуется не только зажечь экран телефона, но и переподсоединить кабель. Некоторые пожаловались, что, оставляя устройство на ночную зарядку в «спящем режиме», к утру они обнаруживали лишь пустую батарею. При этом с беспроводной зарядкой проблем нет.

«Мы попросили Apple прокомментировать эту проблему. Не исключено, что она связана с оборудованием или программным обеспечением, – рассказали журналисты издания. – Недавно Apple исправил ошибку Apple Watch, которая не позволяла устройствам заряжаться, например. Мы не будем удивлены, если в ближайшем будущем выйдет обновление». В издании отметили, что проблема более чем неприятная для тех, кто выложил «тонну» наличных за последние новинки от Apple.

Напомним, что петербуржцы с раннего утра стояли за новыми смартфонами. В итоге первыми в ней оказались две первокурсницы, которым дали деньги на телефоны родители.