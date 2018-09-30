Пушков назвал слова главы МВД США о морской блокаде России "бредом" и посоветовал ему жевать

Российские политики удивились словам министра внутренних дел США Райана Зинке, который допустил возможность морской блокады России.

Сенатор Алексей Пушков в "Твиттере" назвал идею блокады "бредом", заметив, что она бы означала войну, и посоветовал молчать.

"Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по межд.праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить", – написал Пушков.

Глава МВД США Зинке обвинил Россию в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток (?!) и пригрозил нам морской блокадой. Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по межд.праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 сентября 2018 г.

В Госдуме высказывание главы МВД США прокомментировал RT член комитета по международным делам Антон Морозов. По его словам, Россия выступает за диалог, но при необходимости "у нас есть чем ответить".