Пушков назвал слова главы МВД США о морской блокаде России "бредом" и посоветовал ему жевать
Российские политики удивились словам министра внутренних дел США Райана Зинке, который допустил возможность морской блокады России.
Сенатор Алексей Пушков в "Твиттере" назвал идею блокады "бредом", заметив, что она бы означала войну, и посоветовал молчать.
"Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по межд.праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить", – написал Пушков.
Глава МВД США Зинке обвинил Россию в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток (?!) и пригрозил нам морской блокадой. Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по межд.праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 сентября 2018 г.
В Госдуме высказывание главы МВД США прокомментировал RT член комитета по международным делам Антон Морозов. По его словам, Россия выступает за диалог, но при необходимости "у нас есть чем ответить".
"Обескураживает, что наши партнеры вместо того, чтобы договариваться по актуальной международной проблематике, опять включают режим угроз, санкций и каких-то недружественных действий", — заявил Морозов.