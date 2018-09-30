Собчак видит Шнурова главой комитета по культуре Санкт-Петербурга

Телеведущая и политик Ксения Собчак в прямом эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ прокомментировала свое возможное участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2019 году. И рассказала, что в случае её победы Сергей Шнуров мог бы возглавить комитет по культуре Смольного.

«Я не исключаю эту возможность для себя. Но хочу еще раз подчеркнуть, что самое главное по выборам в Санкт-Петербурге – это объединенная демократическая коалиция, – отметила Собчак. – В Петербурге важно, чтобы был один оппозиционный кандидат, тогда мы сможем давить на власть и требовать, чтобы мы прошли этот муниципальный фильтр».

В ответ ведущий предложил ей представить, как бы выглядели посты в её Instagram, если бы она действительно возглавила Северную столицу. На экран вывели картинку, где Собчак сидит за столом с лидером группировки «Ленинград» и подписью: «На встрече с главой комитета по культуре Санкт-Петербурга Сергеем Владимировичем Шнуровым».

«Ну, кстати, он был бы прекрасным человеком, который бы возглавил этот комитет. Я реально так считаю — он умнейший, интеллигентнейший человек», – согласилась Собчак.

После этого она рассказала, что могла бы еще пойти на игру «Зенита» с Михаилом Боярским, её соседом и прокомментировала слухи о второй беременности.