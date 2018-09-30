Собчак видит Шнурова главой комитета по культуре Санкт-Петербурга
Телеведущая и политик Ксения Собчак в прямом эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ прокомментировала свое возможное участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2019 году. И рассказала, что в случае её победы Сергей Шнуров мог бы возглавить комитет по культуре Смольного.
«Я не исключаю эту возможность для себя. Но хочу еще раз подчеркнуть, что самое главное по выборам в Санкт-Петербурге – это объединенная демократическая коалиция, – отметила Собчак. – В Петербурге важно, чтобы был один оппозиционный кандидат, тогда мы сможем давить на власть и требовать, чтобы мы прошли этот муниципальный фильтр».
В ответ ведущий предложил ей представить, как бы выглядели посты в её Instagram, если бы она действительно возглавила Северную столицу. На экран вывели картинку, где Собчак сидит за столом с лидером группировки «Ленинград» и подписью: «На встрече с главой комитета по культуре Санкт-Петербурга Сергеем Владимировичем Шнуровым».
«Ну, кстати, он был бы прекрасным человеком, который бы возглавил этот комитет. Я реально так считаю — он умнейший, интеллигентнейший человек», – согласилась Собчак.
После этого она рассказала, что могла бы еще пойти на игру «Зенита» с Михаилом Боярским, её соседом и прокомментировала слухи о второй беременности.
«С моей стороны было бы нечестно идти на президентские выборы беременной. Представляете, я бы стала президентом России. И получается, это декретный отпуск три года на деньги налогоплательщиков. То есть меня не уволить, зарплату я бы все равно получала. Поэтому, видите, я эти выборы не выиграла, поэтому могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских», – заявила Собчак.
Справка:
Комитет по культуре Санкт-Петербурга – структурное подразделение Правительства Санкт-Петербурга, созданное в целях проведения государственной политики и осуществления государственного управления в сфере культуры и искусства. В сфере его ответственности находится организация общегородских культурных проектов: фестивалей, конкурсов, праздников, выставок, конференций и симпозиумов, а также сохранение и рациональное использование культурно-исторического наследия, возрождение и развитие культурных традиций. Председатель комитета — Константин Сухенко.