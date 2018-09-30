Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla и выплатит штраф в 20 млн долларов из-за твита

Исполнительный директор Tesla Илон Маск вынужден покинуть пост главы совета директоров компании. Такое решение было принято в ходе досудебных переговоров с комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая сочла твит Маска о продаже компании введением в заблуждение акционеров.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте комиссии 29 сентября, стороны договорились, что бизнесмен должен выплатить штраф в размере 20 млн долларов и сложить полномочия главы совета директоров Tesla в течение 45 дней. Вернуть себе эту должность Маск сможет лишь спустя три года.

Такую же сумму власти обяжут выплатить Tesla. Помимо этого, в совет компании назначат двух новых независимых директоров. За сообщениями Маска будут внимательно следить.

Напомним, 7 августа Маск написал в "Твиттере", что намерен сделать Tesla частной компанией, выкупив акции за 420 долларов за штуку. Позже он от этой идеи отказался, однако "проступок", как назвали неосторожное заявление в комиссии, имел серьёзные последствия. В комиссии по ценным бумагам и биржам США 27 сентября против бизнесмена завели дело. Акции Tesla после твита к 28 сентября упали почти на треть, состояние Маска за день уменьшилось на 1,5 млрд долларов. Предприниматель назвал обвинения "несправедливыми".