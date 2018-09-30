ФСИН ввела повышенные нормы питания для беременных и подростков в изоляторах

Беременные женщины, кормящие матери, несовершеннолетние и инвалиды первой и второй группы, оказавшиеся за решеткой в колониях и изоляторах, теперь могут рассчитывать на повышенное питание.

Вступивший 30 сентября приказ Минюста об организации питания теперь учитывает рекомендуемые Минздравом повышенные нормы среднесуточных наборов основных пищевых продуктов для подозреваемых, обвиняемых и осужденных вышеперечисленных категорий. Также он устанавливает рацион питания в случаях, если приготовление горячей пищи невозможно, и нормы замены одних продуктов питания другими.

В 2018 году «Фонтанка» описывала секреты экономии на питании управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти. Суточный рацион взрослого человека может уложиться в цену чашки кофе — вдвое дешевле школьного обеда. Но это если человек – за решёткой.