В Петербурге ищут поджигателей, спаливших семь грузовиков и фургон

Полиция разыскивает подозреваемых в поджоге автомобилей, который был совершён в ночь на 29 сентября в Невском районе Петербурга. Об этом 30 сентября заявили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Пожар произошёл на частной парковке на улице Новосёлов, 43. В результате полыхахи семь грузовых автомобилей и фургон. Как уточнили в ведомстве, в результате действий злоумышленников, выгорели моторные отсеки и кабины большегрузов. В ходе происшествия никто не пострадал.

Как ранее писала "Фонтанка", очевидцы заметили возгорание сразу в нескольких местах стоянки.

По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение или уничтожение имущества".