Глава МВД США допустил возможность морской блокады России

Соединенные Штаты могут организовать морскую блокаду России, чтобы не дать ей получить контроль над энергопоставками на Ближнем Востоке, как это происходит в Европе. Об этом в своей речи на организованном Альянсом потребителей энергии промышленном мероприятии в Питтсбург​е заявил министр внутренних дел США ​Райан Зинке, пишет Washington Examiner.

«У США, с нашим флотом, есть возможность следить за тем, чтобы морские пути были открыты и, если необходимо, блокировать их <...> чтобы убедиться, что их [российская] энергия не идёт на рынок», — заявил Зинке.

Как отмечает издание, в своём выступлении министр должен был объяснить, почему гидравлический разлом или фрейкинг (метод добычи газа, при котором в горных породах путем впрыскивания смеси песка и воды создаются трещины), а также сланцевый энергетический бум дали США преимущество перед их конкурентами в России и Иране и сделали Штаты менее зависимыми от иностранных источников энергии.

«Россия хороша только в одном, – сказал Зинке, пояснив, что экономика РФ зависит от способности продавать энергию. «Я считаю, что причина, по которой они [Россия] находятся на Ближнем Востоке, заключается в том, что они хотят договориться об энергии так же, как в Восточной Европе, в южном поясе Европы».

Трамп выступет категорически против российских энергетических проектов в Европе, и хочет, чтобы Европа покупала больше природного газа из США для диверсификации. На этой неделе министр энергетики Рик Перри подтвердил вероятность санкций против «Северного потока -2».

По Ирану ситуация очень похожа, пояснил Зинке. Когда у министра спросили, что же США собираются предпринимать в Иране с точки зрения национальной безопасности, он ответил: есть два пути.

«Существует военный вариант, которого я бы предпочел избежать, и есть экономический вариант». Экономический вариант в случае Ирана и России, заявил глава МВД, это вытеснение стран с энергетического рынка.