Пожар в таймлапс: Читатели «Фонтанки» наблюдали за горящими на Парнасе ангарами с высоты

За работой пожарных в Выборгском районе Петербурга вечером 29 сентября следили читатели «Фонтанки». Горожане засняли, как сгорели два строительных ангара.

Пожар возле 33 дома по Заречной улице попал в объектив камеры читателя «Фонтанки», за работой спасателей фотограф следил с высоты. На кадрах видно, как к ангарам подъезжают пожарные машины, к первым трём вскоре присоединяются ещё четыре расчета. Огонь из рядом стоящих помещений перекинулся на деревья. Спасатели вскоре справились с возгоранием.

В региональном управлении МЧС уточняют, что общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. К шести часам вечера огонь был ликвидирован.