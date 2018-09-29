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Туризм
29.09.2018 23:27
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В Солсбери наняли специалистов для ребрендинга

Власти Солсбери наняли команду специалистов по ребрендингу, чтобы те нашли способ изменить образ восприятия города, который сложился во всём мире после отравления "Новичком" экс-полковника ГРУ и агента MI6 Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает The Guardian.

«Солсбери всемирно известен, но не по тем причинам, которые мы хотели бы видеть. Я думаю, что нам нужно сделать, это почти ребрендинг», – сказала член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Черч.

Команда консультантов должна определить, как правильно "продавать" город. По данным за 2017 год, число туристов в Солсбери снизилось на 14%.

Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль рассказал о том, как его вербовала британская разведка и как он передавал информацию о России.

Справка:

5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России. Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали в России. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами. В сентябре Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT. Ответы «русских туристов», приехавших посмотреть на собор в Солсбери, показались многим полными нестыковок. Это запустило новую волну расследований.

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