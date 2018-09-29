В Солсбери наняли специалистов для ребрендинга

Власти Солсбери наняли команду специалистов по ребрендингу, чтобы те нашли способ изменить образ восприятия города, который сложился во всём мире после отравления "Новичком" экс-полковника ГРУ и агента MI6 Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает The Guardian.

«Солсбери всемирно известен, но не по тем причинам, которые мы хотели бы видеть. Я думаю, что нам нужно сделать, это почти ребрендинг», – сказала член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Черч.

Команда консультантов должна определить, как правильно "продавать" город. По данным за 2017 год, число туристов в Солсбери снизилось на 14%.

Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль рассказал о том, как его вербовала британская разведка и как он передавал информацию о России.