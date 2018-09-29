«Теперь и конкурс красоты захватили». Титул «Мисс Финляндия» завоевала девушка с русскими корнями
Победительницей конкурса красоты "Мисс Финляндия" 29 сентября стала 23-летняя жительница Хельсинки Алина Воронкова.
Tässä on tuore Miss Suomi – katso Alina Voronkovan tunnelmat heti voiton jälkeen! #misssuomi https://t.co/H6CxT0GCNT— Sub (@subsuomi) 29 сентября 2018 г.
По данным издания MTV, отец девушки – русский, мать – ингерманландка. Как Воронкова рассказала изданию, языком общения в семье был русский. Девушка призналась, что из-за своих корней подвергалась нападкам в школе, но это закалило её характер.
"Я определённо хочу повлиять на проблему буллинга в школе в течение моего года в статусе "Мисс Финляндия". В моей жизни его было достаточно и я хочу быть примером для молодёжи и воодушевлять людей быть такими, какие они есть", – заявила победительница конкурса в комментарии Iltalehti.
Mummo naureskeli kun olin menossa rantaa kohti kottikärryjen ja hanskojen kanssa pihahommiin: »Meneekö se meidän missi osoittelemaan sormella muille työtahtia?!» Ylpeänä tokaisin »Tämä missi ei pelkää liata käsiään mudassa!» ja vetäsin hanskat käteen. Mun mielestä pihahommat on parhaita, etenkin näillä keleillä kun treeni ei tunnu edes treeniltä💪🏽☀️✨! #roadtomisssuomi #misssuomi #kauniistiitsevarma #landelife #summer #viafreefi
Пользователи тут же стали обсуждать победительницу, и, конечно, основное внимание обратили на её происхождение. В комментариях к новости финны и шутят, и возмущаются, и восхищаются. "Фонтанка" собрала несколько высказываний:
"Мне без разницы, кто и где выигрывает, но имя звучит как русское. Русский бэкграунд в национальном конкурсе красоты – это как допинг в спорте"
"Великолепная и друг Путина =) Финляндия выиграет "Мисс Вселенная"=)"
"Выбрали финалистку, о внешности которой и сказать нечего. Видимо, на основании имени – в этот раз хоть не экзотика"
"Ну вот, теперь и конкурс красоты захватили..."
Это не первый раз, когда финский конкурс красоты выигрывает девушка с иностранными корнями. В 2017 году победительницей Хельсинки стала темнокожая Сефора Икалаба, вызвав волну обсуждений в соцсетях.
Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.