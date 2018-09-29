«Теперь и конкурс красоты захватили». Титул «Мисс Финляндия» завоевала девушка с русскими корнями

Победительницей конкурса красоты "Мисс Финляндия" 29 сентября стала 23-летняя жительница Хельсинки Алина Воронкова.

Tässä on tuore Miss Suomi – katso Alina Voronkovan tunnelmat heti voiton jälkeen! #misssuomi https://t.co/H6CxT0GCNT — Sub (@subsuomi) 29 сентября 2018 г.

По данным издания MTV, отец девушки – русский, мать – ингерманландка. Как Воронкова рассказала изданию, языком общения в семье был русский. Девушка призналась, что из-за своих корней подвергалась нападкам в школе, но это закалило её характер.

"Я определённо хочу повлиять на проблему буллинга в школе в течение моего года в статусе "Мисс Финляндия". В моей жизни его было достаточно и я хочу быть примером для молодёжи и воодушевлять людей быть такими, какие они есть", – заявила победительница конкурса в комментарии Iltalehti.

Пользователи тут же стали обсуждать победительницу, и, конечно, основное внимание обратили на её происхождение. В комментариях к новости финны и шутят, и возмущаются, и восхищаются. "Фонтанка" собрала несколько высказываний:

"Мне без разницы, кто и где выигрывает, но имя звучит как русское. Русский бэкграунд в национальном конкурсе красоты – это как допинг в спорте"

"Великолепная и друг Путина =) Финляндия выиграет "Мисс Вселенная"=)"

"Выбрали финалистку, о внешности которой и сказать нечего. Видимо, на основании имени – в этот раз хоть не экзотика"

"Ну вот, теперь и конкурс красоты захватили..."

Это не первый раз, когда финский конкурс красоты выигрывает девушка с иностранными корнями. В 2017 году победительницей Хельсинки стала темнокожая Сефора Икалаба, вызвав волну обсуждений в соцсетях.