К Земле летит астероид размером с Биг Бен

К Земле со скоростью 60500 км/ч приближается крупный астероид SP1, сообщает Daily Express.

По оценкам специалистов американского космического агентства NASA, его длина примерно от 70 до 160 метров, то есть астероид может быть больше лондонского Биг Бена (высота башни с часами в Вестминстере составляет 96 метров) и даже колеса обозрения London Eye (135 метров). SP1 на следующей неделе будет от нас в 0,03926 астрономических единиц (au), или 15,28 расстояния от Земли до Луны. Максимально приблизится к нашей планете космический гигант 3 октября в 3:25 мск.

Астрономы заметили его 19 сентября, всего за 16 дней до момента максимального приближения к Земле.