Онищенко предложил рассказывать о вреде онанизма в школах, особенно во «фривольном» Петербурге

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко призывает к борьбе с онанизмом на уровне общеобразовательных учреждений и семьи. Своей озабоченностью о том, что проблема получила большое распространение среди молодёжи, депутат поделился с радиостанцией «Говорит Москва».

Онищенко уверен, что виной всему Интернет, который «развращает по всем параметрам».

«В рамках общего полового воспитания детей это нужно делать, объясняя пагубу, потому что здесь есть риск определённый к половому здоровью ребёнка, как мальчика, так и девочки», – заявил Онищенко.

По мнению зампреда, нужно проводить работу с родителями, которые «могут это явление отследить и соответствующим образом спрофилактировать и смягчить».

«Проблема объективная, она состоит в том, что созревание детей наступает достаточно рано, и дальше появляются большие ножницы между их половым созреванием и возможностью официально вступать в контакты межполовые».

Особенно важно, утверждает Онищенко, рассказывать о вреде онанизма в школах в «гиперурбанизированных» регионах.

«Если мы начнём этот разговор в нашей мусульманской республике, нас просто с вами не поймут, мягко говоря. Что касается крупных гиперурбанизированных регионов, Питер, например, где к этому вопросу достаточно фривольно относятся, то тут этим можно заниматься».

Чем вреден онанизм, депутат не пояснил.

Напомним, что Геннадий Онищенко никогда не стеснялся выражать свои мысли и не раз выдвигал довольно необычные идеи. Из последнего - предложил всем россиянам изучать «Домострой». Подборку самых ярких цитат, которые он выдал на посту главного санитарного врача РФ и главы Роспотребнадзора, читайте в материале «Фонтанки».