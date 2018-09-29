Избитую по полусмерти женщину нашли на балконе дома на юго-западе Петербурга

В тяжёлом состоянии петербурженку увезли из парадной жилого дома на проспекте Маршала Захарова. Ее нашли голой и избитой на балконе.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МВД, полицию вызвали к дому №50 по проспекту Маршала Захарова около половины шестого вечера 29 сентября. В дежурную службу поступило сообщение о падении с высоты, однако информация не подтвердилась. Теперь полиция выясняет, кто избил девушку.

Читатели «Фонтанки» добавили, что пострадавшую нашли на 4 этаже на общем балконе. Одежды на девушке, по словам очевидцев, не было.