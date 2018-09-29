Петербургского программиста с ДЦП номинировали на престижную премию ООН
Программист из Санкт-Петербурга Иван Бакаидов номинирован на премию ООН World Summit Awards (WSA) за программу для людей с нарушениями речи. Этим радостным событием Иван поделился на своей странице в "Фейсбуке".
Проект LINKa.su, разработанный петербуржцем, выбран как лучший проект из России в категории "Инклюзия". Иван создал приложения "LINKa: напиши", "LINKa: покажи", "LINKa: нажми", которые помогают людям с ДЦП, аутизмом, пережившим инсульт общаться с окружающими и позволяют им лучше интегрироваться в обществе.
"LINKa – потому что в школе четыре года назад познакомился с девочкой, учившейся в младших классах, которая не имела почти никаких возможностей коммуницировать, только поворачивать голову – налево, направо. Тогда я решил сделать клавиатуру, которая управляется одной кнопкой. К сожалению, Ангелины в прошлом году не стало, в ее память я переименовал проект", – рассказывал ранее Бакаилов.
У самого разработчика диагноз ДЦП, однако это не мешает ему программировать, реализовывать проекты в сфере альтернативной коммуникации и помогать людям. Читайте также советы Ивана Бакаилова о том, как сделать мир лучше.
Справка:
World Summit Awards (WSA) - это международная премия, которой награждают лучшие в мире компании-стартапы в области цифрового контента и инновационных приложений. Создана в рамках Всемирного саммита Организации Объединенных Наций по информационному обществу. Номинантов ежегодно выбирают из 180 стран.