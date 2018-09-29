Взрыв в Донецке мог быть инсценировкой покушения на кандидата на пост главы ДНР

Кандидат на пост главы самопровозглашённой Донецкой республики Игорь Хакимзянов инсценировал покушение на себя. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Хакимзянов считал, что "небольшое покушение добавит ему известности".

Взрыв произошёл на съезде коммунистической партии самопровозглашенной Донецкой народной республики 29 сентября. Сообщалось, что пострадали четыре человека, включая Хакимзянова. Однако источник агентства утверждает, что сам кандидат не пострадал.

Выборы руководителя самопровозглашённой Донецкой республики назначены на 11 ноября.