СК РФ показал видео, на котором "Аллегро" сбил человека

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, которого днём 29 сентября в районе станции Удельная сбил скоростной поезд "Аллегро".

Как сообщает Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте СК РФ, по предварительным данным, погибший – мужчина без определённого места жительства. Он переходил железнодорожные пути на "красный" и проигнорировал сигналы, которые подавал машинист. Поезд экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.

Момент смертельного инцидента попал на камеру наружного наблюдения. Следком опубликовал видео, на котором запечатлены кадры страшной трагедии.

Как ранее сообщил корреспондент "Фонтанки", тело оказалось примерно в 100 метрах от места столкновения, его разрезало на части.

После доследственных мероприятий СК даст произошедшему правовую оценку.