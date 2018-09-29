«Власти болезненно реагируют на публичную критику»: Оппозиционера из Ингушетии после публикации «Фонтанки» оштрафовали на 10 тысяч рублей

Лидер ингушского отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов после комментария «Фонтанке» о ситуации с утверждением новой административной границы между Ингушетией и Чечнёй оштрафован на 10 тысяч рублей. Об этом сам Муцольгов рассказал «Фонтанке» после выхода из суда Назрановского районного суда республики Ингушетия.

«Сначала меня вызвали в республиканский центр противодействия экстремизму. Там опросили. Оттуда увезли в Назрановский РОВД, где составили протокол и отвезли в суд, где я был оштрафован на 10 тысяч рублей по статье 20.2 часть 5 кодекса об административных правонарушениях – «Участие в несанкционированном митинге». Этот митинг прошёл ещё 26-го сентября в день подписания лидерами Ингушетии и Чечни Кадыровым и Евкуровым соглашения по новой границе между республиками», – рассказал господин Муцольгов.

Оппозиционер уточнил, что в последние несколько дней судами были оштрафованы и другие несогласные с решением установления новой границы. «Как минимум уже 16 человек: 13 за митинг в Магасе и трое за митинг в Сунже. Власти болезненно реагируют на публичную критику», – считает оппозиционер. При этом на беседы в центр противодействия экстремизму вызывались, как политические активисты, так и настоятели мечетей, которые осудили решение республиканских властей.

Ряд активистов и религиозных деятелей Ингушетии утверждают, что в результате установления новой административной границы вместо равноценного обмена территориями фактически произошло отторжение части Ингушетии в пользу Чечни. 6 октября противники соглашения о новой границе намерены провести общегражданский форум Ингушетии.

Подробно о происходящем с границей между Ингушетией и Чечнёй «Фонтанка» рассказала в материале «Территориальный дележ Ингушетии и Чечни: при чем тут нефть».