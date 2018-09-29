Разрушительный тайфун «Трами» приблизился к Японии: отменено 530 рейсов, ветер бьёт стёкла и сбивает людей с ног

Авиакомпании отменили уже 530 рейсов в связи с предупреждением о тайфуне «Трами», основной удар которого по Японии придётся на воскресенье. Об этом сообщает 29 сентября РБК со ссылкой на NHK.

По данным Accuweather, в субботу, 29 сентября «Трами» прошёлся по префектуре Окинава с порывами ветра в 160 км/ч, местами их скорость превысила 200 км/ч. Были обесточены 200 тыс. домов. По данным NHK, пострадали 22 человека. Многих сбивали с ног порывы ветра, некоторые были ранены осколками разбившихся окон.

По прогнозам, 30 сентября «Трами» обрушится на город Амами на западе страны. Сообщается, что временно могут быть прекращены не только авиа-, но и наземные перевозки.

Западная Япония до сих пор отходит от самого мощного за последние четверть века тайфуна «Джеби» – в начале сентября он унёс 11 жизней.