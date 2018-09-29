Криштиану Роналду во время прямого эфира заговорил по-русски

Футболист Криштиану Роналду, который играет в туринском «Ювентусе» и сборной Португалии, ответил на просьбу подписчика в Instagram сказать «Привет, Россия» целой россыпью выражений.

Форвард пожелал зрителям спокойной ночи, назвал Россию очаровательной страной и на напоследок сказал: «Давай-давай!».

В июле португалец официально перешел из «Реала», за который играл с 2009 года, в «Ювентус». После этого за два месяца туринский клуб продал больше маек, чем за весь прошлый сезон, большинство – с его фамилией.